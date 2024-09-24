مشبوهون يحاولون جمع تبرعات للنازحين... ومحافظ بيروت يحذر!

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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :

يهيب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالمواطنين الكرام قبل التبرع بأي مواد عينية أو مادية وغيرها التأكد من هوية الاشخاص التي تحاول الحصول على تلك التبرعات حيث وصل العديد من الشكاوى عن قيام أشخاص تقوم بجمع التبرعات من المواطنين تحت مسمى مساعدة النازحين دون أن تصل تلك المساعدات أو التبرعات الى تلك العائلات .

كما تلفت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت نظر المواطنين الذين يودون تقديم المساعدات الى النازحين التواصل مباشرة مع خلية إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت على الرقم 987001-01 للتنسق بطريقة تقديم المساعدات للنازحين في مدينة بيروت .