غارة الغبيري... هذا ما زعمه الجيش الاسرائيلي عن الشخصية المستهدفة!

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زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي قضى على المدعو إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".



وأضاف ادرعي، "هاجمت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله. في وقت الغارة كان المدعو القبيسي برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله".



وتابع، "وكان القبيسي مسؤول عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة. على مدار السنوات وخلال الحرب كان مسؤولاً عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربًا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله".







وختم ادرعي: "لقد انضم القبيسي إلى حزب الله خلال الثمانيات وتولى مهام عسكرية مركزية فيه ومن ضمنها مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وقائدًا لوحدة بدر في جبهة الجنوب. كما أشرف على مخططات هجومية عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".