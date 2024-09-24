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الصين تؤكد دعمها للبنان

24
SEPTEMBER
2024
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تدعم لبنان بقوة للحفاظ على سيادته وأمنه.
وندد وانع يي بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام

ونقلت الخارجية عن يي قوله إن الصين تدعم لبنان في مسألة الحفاظ على سيادته وأمنه، وبغض النظر عن كيفية تغير الوضع وأي منحى سيأخذ التغيير سنقف دائما إلى جانب العدالة وإخواننا العرب، بما في ذلك لبنان".

وأكد وانغ يي أن الصين تولي اهتماما كبيرا لتطور الوضع في المنطقة، وخاصة الانفجارات الأخيرة لأجهزة الاتصال في لبنان، وتعارض بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين".

 

وفقا له فإن استخدام القوة الغاشمة لا يؤدي إلا إلى تدمير السلام، مشددا على أن مبدأ "الرد على العنف بالعنف" لن يحل الصراع في الشرق الأوسط، بل سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.

 

وأضاف أن الوضع الحالي في المنطقة هو نتيجة لتوسع الصراع في غزة، ودعا إلى تنفيذ حل "الدولتين لشعبين" بشكل عملي.

وفي الختام أعرب وانغ يي عن أمله في أن تتخذ بيروت إجراءات فعالة لحماية أمن المواطنين الصينيين في لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه التصعيد في لبنان

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