نقابة الدواجن طمأنت اللبنانيين: الدجاج "متوفر"!

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طمأن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس إلى أن إنتاج الدواجن في وضعية جيدة، لافتا الى أن الدجاج ومقطعاته متوافر في الأسواق اللبنانية بكثرة وبأسعار متدنية، ومشيراً الى أن الأسعار سجلت انخفاضاً إضافياً رغم الأحداث الخطيرة التي شهدها لبنان على مر الأيام الماضية.



وإذ لفت بطرس إلى أن مزارع الدواجن في الجنوب وتحديداً في مناطق حاصبيا والنبطية وصور تواجه بعض الصعوبات بسبب القصف والنزوح وتحدي إيصال المازوت والمياه اليها واللذين يشكلان عنصرين أساسيين للإنتاج، كشف عن ان ذلك لن يؤثر في قدرة القطاع على توفير إحتياجات السوق من الدجاج ومقطعاته.



وناشد بطرس السلطات المسؤولة لإيصال المحروقات وايلاء الاهتمام اللازم بالمزارع في الجنوب وذلك بهدف تجنيب المزارعين الوقوع في خسائر فادحة، وللحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين.



وكشف بطرس عن إستهداف مزارع دواجن في الجنوب بالقصف، مشيراً الى أن مزارع الدواجن موزعة على مساحة لبنان وهي تتركز بشكل أساسي في الشمال بالنسبة لإنتاج الفروج، وفي البقاع بالنسبة للبيض.



وأكد بطرس أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلال اليومين السابقين نوع من التهافت وارتفاع في الطلب لا سيما في المناطق التي شهدت توافد النازحين اليها، مشدداً على ان "هذا الأمر لا يشكل مشكلة في ظل توفّر الإنتاج بشكل كبير".