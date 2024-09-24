تعليمات عاجلة من العراق تخص اللبنانيين على أراضيه

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أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة تخص المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نص البيان والذي جاء فيه: "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني".

وجاءت التعليمات كما يلي:

1-تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استنادا الى أحكام قانون اقامة الاجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.

2- إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون اعلاه.

3- استمرار منح سمات الدخول مجانا للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.

وكانت إسرائيل أطلقت يوم أمس الاثنين عملية واسعة، وقد استهدفت الغارات مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع أدت إلى مقتل 492 شخصا بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.