"مأساة"... عائلة بأكملها استشهدت!

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نعى وزير الطاقة والمياه د.وليد فيّاض الدكتورة فرح كجك، المهندسة في ادارة معمل الزهراني التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي استشهدت مع زوجها واولادها ووالدها ووالدتها وشقيقتها، جرّاء العدوان الاسرائيلي على بلدة كوثر السيّاد.

فيّاض الذي استنكر بشدة همجية العدو الذي يمارس الابادة الجماعية بحق الأبرياء، أكّد أنّ هذا العمل الاجرامي يعكس مدى وحشية العدو الذي لا يحترم القوانين الدولية والانسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم،كما دعا المؤسسات الحقوقية والانسانية لتوثيق هذه الانتهاكات بحق الابرياء.

رحم الله الشهيدة كجك وعائلتها واسكنهم فسيح جنّاته.