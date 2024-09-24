مولوي: سنبني لبنان يداً بيد ونعمل مع المحافظين لتلبية احتياجات جبل لبنان

في ظل التحديات الراهنة التي تواجه لبنان، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال التعاون والعمل المشترك. وأشار مولوي في تصريح له إلى التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب المحافظين في كافة المناطق، وخصوصًا في محافظة جبل لبنان، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات.

وقال مولوي: "سنتخطى هذه المرحلة الصعبة، وسنعمل مع جميع الأطراف لبناء لبنان يداً بيد". وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة المحلية والمركزية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير متطلبات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.

كما أعرب عن ثقته بأن لبنان قادر على النهوض مجددًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجهها المحافظات، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.