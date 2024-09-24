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تحذير جديد من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى اللبنانيين!

24
SEPTEMBER
2024
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جدد الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيره للسكان اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله.

وقال في منشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الثلاثاء الى أن "الغارات مستمرة".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "إذا كنتم تتواجدون بالقرب أو داخل مباني لحزب الله أو تلك التي يستخدمها لتخزين الأسلحة عليكم الابتعاد عن تلك المباني لمسافة لا تقل عن كيلومتر أو إلى خارج القرية فورًا".

وأشار، إلى أن "كل من يتواجد بجوار عناصر حزب الله يعرض نفسه للخطر".

في حين أعلن إعلام العدو أن سلاح الجو بدأ موجة أخرى من الهجمات في لبنان.

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