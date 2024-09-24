منخفض جوي قادم في هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية ، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس محليا يوم السبت المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب اليونان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول، في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين كما تنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا حيث تلامس ال35 درجة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س. تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة .

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،26

-ساعة غروب الشمس: 18،34