living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي قادم في هذا اليوم

24
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية ، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس محليا يوم السبت المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب اليونان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول، في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين كما تنخفض نسبة الرطوبة .
الجمعة: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا حيث تلامس ال35 درجة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد
-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س. تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة .
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،26
-ساعة غروب الشمس: 18،34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   