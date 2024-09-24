مقتل عائلة لبنانية بأكملها بالقصف الإسرائيلي

A + A -

قتل مقدم متقاعد في الجيش اللبناني وكل أفراد عائلته المكونة من زوجته وبناته الثلاث في الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة الحوش قرب صور جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي على منطقة الحوش يوم أمس أصاب عائلة أحمد غريب مما أدى إلى مقتله وزوجته حنان صبرا وبناته الشابات رشا ومايا ونور.

وقد نعت الجامعة اللبنانية الشابتين رشا ومايا، وقالت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية طب الأسنان: "ننعي الشهيدة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان) التي استشهدت جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 أيلول 2024".

كما نعت رئاسة الجامعة وعمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة "الشهيدة المهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون) التي استشهدت مع عائلتها".