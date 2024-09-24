فرنسا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عن لبنان ودعت إلى وقف التصعيد

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت في كلمته أمام "قمة المستقبل" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن فرنسا تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، في ما يتعلق بالوضع في لبنان، بحسب "روسيا اليوم".

وقال باروت: "تدعو فرنسا مرة أخرى الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنب صراع إقليمي من شأنه أن يكون مدمرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. ولهذا السبب، دعوت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول لبنان الأسبوع الحالي".

وأشار الى انه "يفكر في الشعب اللبناني، في الوقت الذي أدت فيه الضربات الإسرائيلية للتو إلى مقتل مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال".

ودعا إلى "الوقف الفوري للهجمات التي يشنها الجانبان عبر الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل".