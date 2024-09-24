حزب اللـه أشعل القواعد والثكنات والمطارات "الإسرائيلية" في عمق 120 كم بفلسطين المحتلة

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الوطن السورية: شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً عنيفاً على المنازل والمباني السكنية والمستشفيات والمراكز الطبية في القرى والبلدات على امتداد الجنوب والبقاع الغربي اللبناني وصولاً إلى الشمال، أسفر حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس عن ارتقاء بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن 356 شهيدا بينهم 24 طفلا و42 سيدة بالإضافة إلى 1246 جريحاً، وسط بدء حركة نزوح للأهالي في قضاء صور باتجاه الداخل شمالاً.

بموازاة ذلك، لم يتأخر رد حزب اللـه على العدوان، حيث استهدف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا الإسرائيلية ومطار رامات ديفيد ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي و‏قاعدة عين زيتيم وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة بأكثر من 165 صاروخاً.



وفي التفاصيل، استهدف العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان منذ صباح أمس المنازل والمباني السكنية في القرى والبلدات على امتداد الجنوب والبقاع الغربي وصولاً إلى الشمال مرتكباً العديد من المجازر بحق المدنيين.



وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدنيين في بيوتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم كانوا هدف العدوان الجوي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاحتلال نفذ أكثر من 400 غارة على المناطق الجنوبيّة.