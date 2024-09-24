عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024

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الأخبار: وحش غزة ينهش لبنان



الديار: «اسرائيل» تبدا الحرب بالمجازر... ومفاجآت المقاومة من «خارج الصندوق»

«ضوء اخضر» أميركي للعدوان والأهداف تتجاوز وقف إسناد غزة؟

مئات الشهداء والجرحى ونزوح كثيف... وفشل اسرائيلي في اغتيال كركي

اللواء: حرب الإسناد تتحول إلى حرب إسرائيلية مفتوحة من الجنوب إلى البقاع

2137 شهيداً وجريحاً.. وفشل اغتيال كركي.. وصواريخ حزب الله تضرب تل أبيب



البناء: 2200 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال: أعلى رقم منذ 7 أكتوبر في كل الجبهات / نتنياهو يريد توازن التهجير للتفاوض والمقاومة تضغط على حيفا وتزيد المهجّرين / المقاومة تتمسّك بمعادلة بيروت ـ تل أبيب… و«القومي»: حرب إبادة لفرض الشروط



النهار: لبنان في النفق الأسود

الجمهورية: غارات القتل الجماعي جنوبًا وبقاعًا

إسرائيل تقامر برفع الرهان

l'orient le jour: Échapper aux bombes, mais pas à la guerre ? Sur la route de toutes les peurs

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: 492 قتيلاً و1645 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على لبنان

دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل والضفة الغربية

الأنباء الكويتية: مئات الضحايا وأكثر من ألف جريح .. والجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة محددة الأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.. ومصدر لبناني رسمي لـ «الأنباء»: متمسكون بالقرار 1701

يوم دامٍ.. إسرائيل توسّع هجماتها وتنقل حربها من غزة إلى لبنان

الوطن السورية: حزب اللـه يرد بقصف القواعد والثكنات والمطارات الإسرائيلية في عمق 120 كم … 492 شهيداً جراء الإرهاب الإسرائيلي على لبنان