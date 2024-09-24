عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024

الأخبار: وحش غزة ينهش لبنان
الديار: «اسرائيل» تبدا الحرب بالمجازر... ومفاجآت المقاومة من «خارج الصندوق»
«ضوء اخضر» أميركي للعدوان والأهداف تتجاوز وقف إسناد غزة؟
مئات الشهداء والجرحى ونزوح كثيف... وفشل اسرائيلي في اغتيال كركي
اللواء: حرب الإسناد تتحول إلى حرب إسرائيلية مفتوحة من الجنوب إلى البقاع
2137 شهيداً وجريحاً.. وفشل اغتيال كركي.. وصواريخ حزب الله تضرب تل أبيب
البناء: 2200 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال: أعلى رقم منذ 7 أكتوبر في كل الجبهات / نتنياهو يريد توازن التهجير للتفاوض والمقاومة تضغط على حيفا وتزيد المهجّرين / المقاومة تتمسّك بمعادلة بيروت ـ تل أبيب… و«القومي»: حرب إبادة لفرض الشروط
النهار: لبنان في النفق الأسود
الجمهورية: غارات القتل الجماعي جنوبًا وبقاعًا
إسرائيل تقامر برفع الرهان
l'orient le jour: Échapper aux bombes, mais pas à la guerre ? Sur la route de toutes les peurs
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: 492 قتيلاً و1645 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على لبنان
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل والضفة الغربية
الأنباء الكويتية: مئات الضحايا وأكثر من ألف جريح .. والجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة محددة الأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.. ومصدر لبناني رسمي لـ «الأنباء»: متمسكون بالقرار 1701
يوم دامٍ.. إسرائيل توسّع هجماتها وتنقل حربها من غزة إلى لبنان
الوطن السورية: حزب اللـه يرد بقصف القواعد والثكنات والمطارات الإسرائيلية في عمق 120 كم … 492 شهيداً جراء الإرهاب الإسرائيلي على لبنان