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اللواء: صواريخ حزب الله تضرب تل أبيب

24
SEPTEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قصفت المقاومة الإسلامية بعشرات الصواريخ مناطق: تل ابيب الكبرى وصولا الى شمال الضفة الغربية للمرة الاولى من لبنان منذ بداية الحرب. والمخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة «نيمرا».‏

 

واعادوا قصفها مرة اخرى.و مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في «ثكنة يوآف».‏ومقر قيادة الفيلق الشمالي في «‏قاعدة عين زيتيم». ومُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة «رفائيل في منطقة ‏زوفولون» شمال مدينة حيفا ‏ واعادوا قصفها مرة ثانية بعشرات الصواريخ. كما قصفت المقاومة «قاعدة ومطار رامات ديفيد» ‏بعشرات الصواريخ.‏


وقالت وسائل إعلام عبرية إن رشقة صاروخية بعيدة المدى من 120صاروخاً اتجهت من لبنان تجاه الوسط. وأضافت: أن حزب الله يوسع مدى القصف إلى 150 كلم.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سقطت صواريخ في منطقة «عمانوئيل» الصناعية في منطقة مستوطنات الضفة.

 

كما افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتعال النيران في موقع للجيش الإسرائيلي قرب سلفيت بالضفة الغربية. كما افادت وسائل اعلام عبرية مساءً عن سقوط صاروخ بين «كريات بياليك» وعكا.


وتم إغلاق المجال الجوي للكيان الإسرائيلي من الخضيرة إلى حدود الشمال حتى نهاية أيلول، لإعطاء حرية الحركة الجوية للطيران الحربي، ما يدل على نيته الاستمرار في المجازر.

 

ونقل موقع «واللا» العبري عن قادة كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي: اننا مستعدون لمناورات برية في لبنان.

اللواء
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