بوحبيب شكر لنظيره الصيني موقف الصين الداعم للبنان ووانغ يي شدد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الحرب والتصعيد

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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في نيويورك وزير الخارجية الصينية وانغ يي، وشكره الوزير بوحبيب على موفق الصين الواضح والداعم للبنان، في ضوء التطورات الاخير والعدوان المتمادي.

وقد عبرت الصين عن موقفها الداعم للبنان بصورة واضحة خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة في شأن الوضع في لبنان.

واشار الوزير الصيني الى ان "على المجتمع الدولي ان يبادر ويرسل رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب والتصعيد، وبان امن اسرائيل لا يمكن ان يتحقق على حساب امن دول المنطقة".

واتفق الرجلان على ضرورة "استمرار العمل على وقف اطلاق النار على كل الجبهات، وإبقاء خطوط التواصل والتشاور مفتوحة".