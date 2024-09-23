التيار الوطني الحر: نضع كل إمكاناتنا بتصرف أهلنا وندعو لوقفة وطنية وقرار جريء بانتخاب رئيس وفقاً للدستور والشراكة

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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

١_ كشف العدو الإسرائيلي عن نواياه تجاه لبنان دفعة واحدة. فالغارات الجويّة على مناطق واسعة من الجنوب الى البقاع مروراً بجبل لبنان وضواحي بيروت التي تسببت بقتل المئات وجرح الالاف قد تخطت كل الضوابط وهي تضع العالم أمام مسؤولياته في وقف الجريمة المتمادية.

٢- يرفض التيار رفضاً قاطعاً تصريح العدو الإسرائيلي الذي يعتبر زوراً أن حدود اسرائيل الشمالية تصل الى نهر الليطاني. يؤكّد هذا التصريح على نوايا إسرائيل الخبيثة، ويُحتّم على الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تتصرّف وفقا لأحكام ميثاقها لا سيما لجهة دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين.

٣_ يدعو التيار الوطني الحر اللبنانيين الى وقفةٍ وطنية واحدة، بعيداً عن أي إنقسام. فنحن شعب واحد في وطن واحد وما يصيب "أيا منّا يصيب كلاً منّا فالشهداء والضحايا هم أهلنا، ونحن لسنا بمتفرجين على مشهد القتل الإجرامي.

٤_ يرى التيار أن الوقت الآن هو للصمود والشرط الأساس لمواجهة التحديات هو أن تكون الوقفة وطنية وجامعة لكل المكونات تحت سقف الدولة وفي كنفها. وحيث أن الدولة اللبنانية تعاني من التفكك والشرذمة فإن التيار الوطني الحر يدعو الى قرار جريء بإعادة إنتاج السلطة إبتداءً من إنتخاب رئيس للجمهورية جامع وتوافقي وفق الآليّات الدستوريَّة ومبدأ الشراكة الوطنية المُتوازنة ، إذ لا تستطيع دولة أن تواجه أو تفاوض وهي بلا رأس، ولا يستطيع مجتمع أن يتخطى الصعاب وهو منقسم على نفسه.

وعليه يناشد التيار الكتل النيابية إنتخاب رئيس في أسرع وقت، تتوفر فيه القدرة على جمع اللبنانيين حول مشروع إنقاذي إصلاحي، لحماية لبنان والوحدة الوطنية فيه ولاعادة تكوين عناصر قوة الدولة سياسياً ودبلوماسياً وإقتصادياً وعسكرياً.

٦_ يضع التيار الوطني الحر كل إمكاناته بتصرف أهلنا المهجرين من أرضهم في الجنوب، كما يدعو جميع اللبنانيين الى إظهار أعلى درجات الوعي والمسؤولية والتضامن لمواجهة حملة التخويف والترهيب والتفرقة والتفتيت التي ينفذها العدو الإسرائيلي.