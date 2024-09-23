living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار الوطني الحر: نضع كل إمكاناتنا بتصرف أهلنا وندعو لوقفة وطنية وقرار جريء بانتخاب رئيس وفقاً للدستور والشراكة

23
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

١_ كشف العدو الإسرائيلي عن نواياه تجاه لبنان دفعة واحدة. فالغارات الجويّة على مناطق واسعة من الجنوب الى البقاع مروراً بجبل لبنان وضواحي بيروت التي تسببت بقتل المئات وجرح الالاف قد تخطت كل الضوابط وهي تضع العالم أمام مسؤولياته في وقف الجريمة المتمادية.

٢- يرفض التيار رفضاً قاطعاً تصريح العدو الإسرائيلي الذي يعتبر زوراً أن حدود اسرائيل الشمالية تصل الى نهر الليطاني. يؤكّد هذا التصريح على نوايا إسرائيل الخبيثة، ويُحتّم على الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تتصرّف وفقا لأحكام ميثاقها لا سيما لجهة دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين.

٣_ يدعو التيار الوطني الحر اللبنانيين الى وقفةٍ وطنية واحدة، بعيداً عن أي إنقسام. فنحن شعب واحد في وطن واحد وما يصيب "أيا منّا يصيب كلاً منّا فالشهداء والضحايا هم أهلنا، ونحن لسنا بمتفرجين على مشهد القتل الإجرامي.

٤_ يرى التيار أن الوقت الآن هو للصمود والشرط الأساس لمواجهة التحديات هو أن تكون الوقفة وطنية وجامعة لكل المكونات تحت سقف الدولة وفي كنفها. وحيث أن الدولة اللبنانية تعاني من التفكك والشرذمة فإن التيار الوطني الحر يدعو الى قرار جريء بإعادة إنتاج السلطة إبتداءً من إنتخاب رئيس للجمهورية جامع وتوافقي وفق الآليّات الدستوريَّة ومبدأ الشراكة الوطنية المُتوازنة ، إذ لا تستطيع دولة أن تواجه أو تفاوض وهي بلا رأس، ولا يستطيع مجتمع أن يتخطى الصعاب وهو منقسم على نفسه.
وعليه يناشد التيار الكتل النيابية إنتخاب رئيس في أسرع وقت، تتوفر فيه القدرة على جمع اللبنانيين حول مشروع إنقاذي إصلاحي، لحماية لبنان والوحدة الوطنية فيه ولاعادة تكوين عناصر قوة الدولة سياسياً ودبلوماسياً وإقتصادياً وعسكرياً.

٦_ يضع التيار الوطني الحر كل إمكاناته بتصرف أهلنا المهجرين من أرضهم في الجنوب، كما يدعو جميع اللبنانيين الى إظهار أعلى درجات الوعي والمسؤولية والتضامن لمواجهة حملة التخويف والترهيب والتفرقة والتفتيت التي ينفذها العدو الإسرائيلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   