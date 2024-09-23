قوى الامن: تدابير سير من صيدا حتى الرميلة بسبب كثافة النزوح النّاجم عن الاعتداءات الاسرائيليّة

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بسبب اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة، وما نتج عنها من نزوح كثيف نحو بيروت، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:

أوّلًا: تحويل السير القادم من بيروت باتّجاه الجنوب على نقطة "جسر الرميلة" نحو طريق صيدا القديمة وصولًا إلى جسر علمان الجديد نحو صيدا

ثانيًا: توجيه السير المتّجه من صيدا نحو بيروت وعلى الخطّ البحري، على المسلكين الشرقي والغربي باتّجاه واحد أي نحو بيروت حتّى جسر الأولي، ليعود ويجتمع السير بعد حاجز الجيش ليتّجه على المسلك الشرقي نحو بيروت قبل جسر الرميلة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان".