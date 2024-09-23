عمليات "بالجملة" للمقاومة... مجمعات صناعيو وقواعد جوية تحت الاستهداف!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مجددًا يوم الإثنين 23-09-2024 المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.‏