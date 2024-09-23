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"تنظيم حركة النزوح الأخيرة"... بيان للجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات

23
SEPTEMBER
2024
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اشارت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في بيان حول تنظيم حركة النزوح الأخيرة، الى انه بعد توسع الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ابتداء من صباح اليوم وتسجيل حركة نزوح كثيفة لا سيما من الجنوب والنبطية والبقاع إلى مناطق مختلفة في جبل لبنان والبقاع الغربي وبيروت.

 

اضاف البيان "نطلب من أهلنا الكرام الذين تركوا منازلهم ويحتاجون إلى مراكز للإيواء، الرجاء الاتصال على الأرقام الساخنة التالية لتسهيل وصولهم إلى المراكز المخصصة (مرفق أدناه عن لائحة مراكز الإيواء المعتمدة حتى الساعة):

جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225

الجنوب: 81-072619

 
 

بيروت: 01-987001 / 81-075453

البقاع: 08-808211 / 81-479342

كما يمكنكم التواصل بشكل مباشر إلى مراكز المحافظات، القائمقاميات، اتحادات البلديات أو البلديات.

 
 

هذا وسيصدر عن اللجنة الوطنية ومنسق خطة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين بيانات وتقارير متلاحقة عن تطور الأوضاع والمعلومات ذات الصلة لأهلنا في كل لبنان.

لائحة بمراكز الإيواء البديل المعتمدة حتى الساعة (23 أيلول 2024):

 

 
 

- بيروت:

مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية

⁠ثانوية جبران التويني الرسمية

 
 

⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية

 

- جبل لبنان:

مدرسة عيتات الرسمية

مدرسة مجدليا الرسمية

مدرسة باتر الرسمية

مدرسة بيصور الرسمية

مدرسة جون الرسمية

تجمع مدارس شحيم الرسمية

تكميلية بتلون الرسمية

مدرسة بعورتا الرسمية

مدرسة بعاصير الرسمية

مدرسة الجاهلية الرسمية

مدرسة القماطية الرسمية

مدرسة عرمون الرسمية

مدرسة كترمايا الرسمية

مدرسة رميلة الرسمية

مدرسة بشامون الرسمية

مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون

مجمع الرئيس بري بئر حسن

المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية

 

-الجنوب:

متوسطة صور الرسمية ١

ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية

المدرسة الكويتية الرسمية

مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية

مدرسة مرجان الرسمية

متوسطة الياس مرعي الرسمية - روم

مدرسة عين مجدولين الرسمية

متوسطة حارة صيدا الرسمية

ثانوية حارة صيدا الرسمية

مدرسة مغدوشه المتوسطه الرسمية

 

- البقاع:

ابتدائية قب إلياس الرسمية

معهد التعليم والتدريب زحلة

متوسطة غزة الرسمية

ثانوية المنارة الرسمية

متوسطة القرعون الرسمية

⁠متوسطة كوكبا الرسمية

متوسطة ضهر الأحمر الرسمية

 

- الشمال:

معهد زغرتا الفني الرسمي

المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي

 

- بعلبك الهرمل:

متوسطة دير الأحمر الرسمية

متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية

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