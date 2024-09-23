بيان من الدفاع المدني حول المفقودين في انفجار الضاحية...!

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بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات :

في محلة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية ،تستمر حتى اللحظة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي انهار نتيجة العدوان الإسرائيلي (عند الساعة ١٥،٥٤ من بعد ظهر الجمعة بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤). وقد أسفرت عمليات البحث عن المفقودين حتى الساعة عن انتشال جثامين ٥٤ شهيداً و٦٦ جريحاً. أما العدد المتبقي من المفقودين الذين يستمر البحث عنهم فهو ٥ مواطنين.

توازياً يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ ساعات الصباح، العمل على اخماد النيران التي اندلعت في العديد من المنازل والمعامل والمستودعات في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من البلدات.

كما يواصل العناصر عمليات إسعاف الجرحى وانتشال جثامين الشهداء ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة.