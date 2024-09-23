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تراجع كبير في حركة مطار بيروت و14 شركة طيران تعلّق رحلاتها

23
SEPTEMBER
2024
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كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان اليوم عن "تراجع كبير في حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وتوقف حوالي 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان، وذلك بسبب التطورات الامنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية"، مشيراً الى أن" التراجع تراوح بين 30 و40 في المئة".

وعرض عبود أسماء الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى لبنان، وهي: tarom، Kuwait airways، saudia، Lufthansa، Sun Express، Swissair، France Air، Transavia، Turkiye، Cyprus Airways

وإذ لفت عبود إلى أن "شركة الطيران التركية علقت رحلاتها إلى بيروت منذ 4 أو 5 أيام"، أشار إلى أن "شركة Cyprus Airways ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بين اليوم أو الغد بعدما كانت قد علقتها".

كما أشار الى أن "الخطوط الجوية الأثيوبية سبق أن خفّضت رحلاتها إلى لبنان لرحلة واحدة بدلاً من 3 رحلات".

وقال : "من شركات الطيران التي خفضت رحلاتها من ثلاث رحلات إلى رحلتين في اليوم هناك شركة الإتحاد، والأردنية والقطرية والمصرية والإماراتية"، لافتاً إلى أن "شركتي Flydubai والعربية لا تزالان تأتيان إلى لبنان".

وأكد  أن "شركة طيران الشرق الأوسط تقوم بعمل جبار، "فهي تضع رحلات إضافية لسد الفراغ الحاصل مع توقف بعض الشركات الأخرى عن القدوم إلى لبنان"، لافتاً إلى أن الميدل إيست تُسَيِّر رحلات الى كل الخطوط والوجهات، "وإنها مع توقف الخطوط الجوية التركية قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى تركيا وإسطنبول".

وقال عبود: "بالنسبة لموضوع الطيران عبر مطار بيروت، فإن الامور تسير كل يوم بيومه، وذلك بحسب التطّورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها"، مشيراً الى أنه منذ يومين وبعدما أقلعت شركة emirates وكانت في طريقها إلى لبنان تم إعادتها  إلى الوجهة التي إنطلقت منها، والأمر نفسه حصل مع الشركة القطرية".

وأكد  أن "الشركات التي توقفت عن القدوم إلى لبنان علقت رحلاتها حتى تشرين الأول، أما باقي الشركات فتتخذ قرارها بالقدوم إلى لبنان أو عدمه يومياً وتبعاً للظروف، إنما يمكن تأكيد تخفيض عدد رحلاتها"، مشدداً على أن "الميدل إيست تغطي كل النقص الحاصل على صعيد الرحلات".

 

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