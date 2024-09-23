تحذير "عاجل" من جيش الاحتلال الاسرائيلي الى سكان سكان البقاع!

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي:

تحذير عاجل لسكان قرى منطقة البقاع في لبنان

⭕️عمليات حزب الله تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي للعمل ضد البنى التحتية الإرهابية في قراكم.

⭕️جيش الدفاع غير معني بالمساس بكم، فاذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة اليه حتى اشعار آخر.

⭕️كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته وأسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر.