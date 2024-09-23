"نظراً لتطوّر الأوضاع"... بيان "هام" من حجار عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار:

نظراً لتطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة، أصدر الوزير حجّار قراراً بإقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤسسات رعاية الأشخاص المعوّقين، مؤسسات حماية الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصّصة في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وفي الضاحية الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و 25 أيلول 2024. كما أوعز إلى إدارات المؤسسات التي تقدّم خدمة الرعاية الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية أن تتريث في استقبال المستفيدين في الأقسام الداخلية لغاية 1 تشرين الأول 2024. أما بالنسبة لمؤسسات رعاية المسنين الموجودة في المناطق الآمنة، فتستمر بعملها المعتاد في استقبال ورعاية المسنين لديها.