غوتيريش حذر من تحول لبنان إلى غزة أخرى!

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن لبنان قد يتحول إلى "غزة أخرى" بعد الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع على "حزب الله".

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأميركية سئل عن تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" الخاصة بعناصر "حزب الله"، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، علق غوتيريش قائلا: "إن هناك احتمالا لتصعيد أقوى بكثير. وهذا ما يقلقني، إمكانية تحويل لبنان إلى غزة أخرى هذا الأمر سيكون بمثابة مأساة مدمرة للعالم".

ورأى أن "المقلق في الحادثة هو أن هذه الأجهزة تم تصنيعها لتنفجر الآن"، مضيفا: "هذا النوع من الأجهزة يهدف إلى توجيه ضربة استباقية في عملية عسكرية كبرى لتفكيك قدرة الاتصالات لدى الخصم، لذا، فإن وجود هذه الأجهزة يشير إلى احتمالات تصعيد أقوى بكثير.

وحول اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد أن "حكومة إسرائيل وحماس لا تريدان وقف إطلاق النار حقا"، مشيرا إلى أن "ما هو مطروح على الطاولة معقول تماما، وينبغي لكلا الجانبين أن يكونا في موقف يسمح لهما بالقبول".

وأوضح أنه "حتى الآن، نرى أنه كلما حدث تطور جديد، تنشأ بعض التعقيدات، وكلا الجانبين غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وهذه مأساة لأن هذه الحرب يجب أن تتوقف".