سلسلة غارات جديدة كثيفة على هذه المناطق الجنوبية!

A + A -

تتعرض هذه المناطق جنوبي لبنان لسلسلة غارات جديدة كثيفة:

عيترون

مارون الراس

اطراف البيسارية

بين رومين و دير الزهراني

بافليه

بين عنقون و مغدوشة

حولا

مجدل سلم

السلطانية

بين حبوش و عربصاليم

طورا

عيتا الشعب

برعشيت

حاريص

بين دير قانون و الحلوسية

الخيام

جبشيت

بين انصار و الزرارية

كونين

بيت ياحون

جبل صافي

وادي كفرملكي

كفرصير

عدلون

حاريص

تول

برج الشمالي-المساكن

اطراف الغندورية

مرتفعات سحمر

اطراف قناريت

بين جبشيت و عدشيت

بيت ليف

ميس الجبل

سهل عدلون

وادي النميرية

وادي حانين

معركة

خربة سلم

اطراف جباع

بليدا

حرش حداثا-رشاف-الطيري

طلوسة

مركبا

وادي الحجير

الطيبة

كفررمان

بنت جبيل