سلسلة غارات جديدة كثيفة على هذه المناطق الجنوبية!

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تتعرض هذه المناطق جنوبي لبنان لسلسلة غارات جديدة كثيفة:
عيترون
مارون الراس
اطراف البيسارية
بين رومين و دير الزهراني
بافليه
بين عنقون و مغدوشة
حولا
مجدل سلم
السلطانية
بين حبوش و عربصاليم
طورا
عيتا الشعب
برعشيت
حاريص
بين دير قانون و الحلوسية
الخيام
جبشيت
بين انصار و الزرارية
كونين
بيت ياحون
جبل صافي
وادي كفرملكي
كفرصير
عدلون
حاريص
تول
برج الشمالي-المساكن
اطراف الغندورية
مرتفعات سحمر
اطراف قناريت
بين جبشيت و عدشيت
بيت ليف
ميس الجبل
سهل عدلون
وادي النميرية
وادي حانين
معركة
خربة سلم
اطراف جباع
بليدا
حرش حداثا-رشاف-الطيري
طلوسة
مركبا
وادي الحجير
الطيبة
كفررمان
بنت جبيل