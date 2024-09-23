المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان!

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ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، أن "حزب الله حول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة".

وأردف هاغاري، "حزب الله يخفي صواريخ كروز داخل منازل المدنيين".

وتابع، "نطالب المدنيين بالابتعاد عن مناطق حزب الله".

واستكمل هاغاري، "سنضرب حزب الله بقوة وسنعمل على تقليص قوته وإبعاده عن الحدود".

وأضاف، "حزب الله يعرضكم للخطر".

وأشار هاغاري، إلى أن "مهمتنا في الشمال واضحة وهي إعادة السكان لبيوتهم".

وقال: "هجومنا على لبنان جاء بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل".

وأردف هاغاري، "ندعو سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله".

وتابع، "وجهنا ضربة استباقية لحزب الله والهجمات على لبنان ستستمر".

وختم هاغاري، حول التوغل البري بلبنان: "سنفعل كل ما يلزم".