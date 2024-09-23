سلسلة غارات استهدفت هذه البلدات في الجنوب والبقاع الغربي والشرقي والاوسط

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شن العدو الاسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت عدة بلدات ضمن الجنوب اللبناني و البقاع الغربي و الشرقي و الاوسط:
عيتا الشعب
ياطر
كفرا
بين جبشيت و عبا
بين كونين و برعشيت
اطراف حومين الفوقا
بين دير الزهراني و رومين
زبقين
اطراف البيسارية
اطراف ارنون
مرتفعات اقليم التفاح
مرتفعات جبال الريحان
عيتيت
وادي جيلو
القنطرة
بين ارزون و بافلية
النبطية الفوقا
السلسلة الشرقية و الغربية للبقاع
وادي فرون
عيترون
تولين
جبال البطم
الطيري
بيت ليف
حانين
بين قانا و صديقين
الطيبة
السلوقي
مركبا
حولا
عيناثا
مارون الراس
العباسية
ميس الجبل
كفررمان
برج رحال
بني حيان
الخيام
كفركلا
البازورية-عين بعال
بليدا
تومات نيحا
مرتفعات الجبور
برج قلاوية
الحوش
القاسمية
مارون الراس
الحلوسية