سلسلة غارات استهدفت هذه البلدات في الجنوب والبقاع الغربي والشرقي والاوسط

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شن العدو الاسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت عدة بلدات ضمن الجنوب اللبناني و البقاع الغربي و الشرقي و الاوسط:

عيتا الشعب

ياطر

كفرا

بين جبشيت و عبا

بين كونين و برعشيت

اطراف حومين الفوقا

بين دير الزهراني و رومين

زبقين

اطراف البيسارية

اطراف ارنون

مرتفعات اقليم التفاح

مرتفعات جبال الريحان

عيتيت

وادي جيلو

القنطرة

بين ارزون و بافلية

النبطية الفوقا

السلسلة الشرقية و الغربية للبقاع

وادي فرون

عيترون

تولين

جبال البطم

الطيري

بيت ليف

حانين

بين قانا و صديقين

الطيبة

السلوقي

مركبا

حولا

عيناثا

مارون الراس

العباسية

ميس الجبل

كفررمان

برج رحال

بني حيان

الخيام

كفركلا

البازورية-عين بعال

بليدا

تومات نيحا

مرتفعات الجبور

برج قلاوية

الحوش

القاسمية

مارون الراس

الحلوسية