لأول مرة منذ 14 عاماً... سفارة الرياض بدمشق تحتفل بالعيد الوطني للسعودية

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الوطن السورية: بعد توقف استمر 14 عاماً، وبدعوة من القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دمشق عبدالله صالح الحريص، تقيم سفارة الرياض لدى دمشق مساء غَدٍ الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية في فندق الـ«فورسيزونز».

وفي التاسع من الشهر الحالي أعلن الحريص إعادة افتتاح أعمال سفارة بلاده في الجمهورية العربية السورية بشكل رسمي خلال حفل استقبال في الـ«فورسيزونز»، وقال في كلمة له خلال حفل الاستقبال: «أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعماً وتعزيزاً للعلاقات المتبادلة بين البلدين، وبهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة على المضي قدماً وبذل كل الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».