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عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 أيلول 2024

23
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: الحساب المفتوح

 

 

 

 

الديار: حزب الله يستعيد المبادرة: عدنا أقوى والميدان سيشهد
مجزرة الضاحية: 50 شهيداً ومفقودون تحت الانقاض

 

 

 

 

النهار: التصعيد بلا سقوف: "لبنان غزة أخرى"؟

 

 

 


الجمهورية: رسائل صاروخية على حيفا
جنون الأسابيع السبعة

 

 

 


اللواء: حزب الله يدخل مرحلة «الحساب المفتوح».. ونار الشمال تُسقط عودة المستوطنين
غوتيريش يخشى من «غزة ثانية» في لبنان.. والمقاومة تستهدف حيفا بصاروخ استراتيجي

 

 

 


البناء: صدق الوعد وجاء الرد: مصانع رافائيل وقاعدة رامات ديفيد… وحيفا وما بعد / قاسم في تشييع عقيل: تجاوزنا الصدمة ونحن أقوى… والرد دفعة في حساب مفتوح / نتنياهو للتصعيد وهاليفي يتوعد: مليون مستوطن في الملاجئ وربع مليون مهجر

 

 



l'orient le jour: Comment le Hezbollah a vécu cette semaine « cauchemardesque »

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: السعودية في يومها الوطني الـ94... قصة نجاح وأحلام تتحقق
إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات

 

 

 

الأنباء الكويتية: بري مستمر في «تسهيل» الملف الرئاسي.. والراعي: ضربات إسرائيل خالية من الإنسانية
يوم مشتعل جنوباً ومصدر يعتبر التصعيد تمهيداً للوصول إلى تسوية

 

 

 

الوطن السورية: بـ«فادي1» و«فادي2» وَسَّعَ عمق الرماية إلى 60 كيلومتراً وأدخل مليوني مستوطن ضمن دائرة نيرانه … حزب الله يعلن معركة «الحساب المفتوح» وصواريخه تخرج مدارج «رامات ديفيد» عن الخدمة

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