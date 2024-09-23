انها البداية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله ان «ما شهدناه ليس الا البداية، ويؤكد ان المقاومة لا تزال على جهوزيتها رغم الضربات التي تلقتها وهي عادت الى الميدان اقوى واشد ارادة بتحقيق النصر»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان «الردود المقبلة قد تشبه تلك التي رأيناها الاحد كما انها قد تكون مفاجئة بالشكل والتوقيت».

واضافت المصادر:»ظن الاسرائيليون انهم وبالضربات المتتالية التي نفذوها اضعفوا الحزب وجلسوا يترقبون احواله لتبيان ما اذا كان قد حان موعد الانقضاض عليه، فاذا بهم يتفاجأون بأنه جهوزيته لم تُمس لذلك خرج نتنياهو سريعا ليؤكد انه لا يرغب بحرب شاملة مع الحزب».

وظهرا تواصلت عمليات المقاومة، فنفذت هجومين بأسراب من المسيرات على تموضعات للعدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح.