حزب الله يستعيد المبادرة: عدنا أقوى والميدان سيشهد

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

«دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح» قام بها حزب الله صباح الاحد ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المقاومة وبالتحديد مجزرتي البايجر وأجهزة اللاسلكي. سريعا استعاد الحزب المبادرة بعد هجومات اسرائيلية مكثفة الاسبوع الماضي هدفت لزعزعة اساساته، شل قدراته وقلب المزاج الشعبي ضده، فاذا بالردود الاولية تضع نصف مليون مستوطن في الملاجئ ليتبين انه وبدل ان يُعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المستوطنين المهجرين منذ أشهر الى منازلهم، ها هو يستعد لتهجير مئات آلاف جدد منهم.

وبمحاولة لاستيعاب الوضع، خرج نتانياهو، ليؤكد «أننا نفضّل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله ولكن يجب إبعاده».