60 غارة على قرى قضاء النبطية منذ الفجر حتى الساعة

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن الطيران الحربي المعادي، نفذ منذ ساعات الفجر الاولى وحتى الثامنة والنصف من صباح اليوم، عدوانا جويا واسعا، حيث شن سلسلة من الغارات استهدفت بلدات حدودية ومناطق حرجية ومفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي ، وسجل تنفيذ اكثر من 60 غارة جوية تركزت على الوادي بين انصار والزرارية ، عيتا الشعب ( تدمير منزلين لال ابراهيم تدميرا كاملا) ، الوادي المحاذية لطريق النبطية- الخردلي ، المنطقة بين المعلية والمالكية، اطراف زبقين لجهة شيحين، وادي حسن عند اطراف مجدل زون، أطراف بلدة ياطر، اطراف الطيبة ومركبا وطلوسة ، ومدينة الخيام ، اطراف بلدة كفرملكي، ومجرى نبع الطاسة - اللويزة في منطقة اقليم التفاح ، اطراف فرون ، المحمودية، اطراف لبايا، منطقة الدمشقية، اطراف رب الثلاثين ويارون وبلدة عديسة.