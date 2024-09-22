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"حزب الله" يستخدم صواريخ "فجر 5" لأول مرة منذ عام 2006

22
SEPTEMBER
2024
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يمتلك حزب الله ترسانة أسلحة ضخمة لا يعرف حجمها تحديدا، حيث استخدم لأول مرة منذ عام 2006 صواريخ "فجر 5" في رشقة صاروخية كبيرة باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية فجر اليوم أن "حزب الله" أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل، فيما دوت صافرات الإنذار في 74 مستوطنة بعمق 50 كلم وصولا إلى العفولة بعد رشقة صواريخ.

كما أوضحت المصادر أن "حزب الله" هاجم حيفا بـ 6 صواريخ من نوع فجر "330 ملم".

وأعلن الحزب عدة مرات أنه يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى امتلاك الحزب أنواعا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشا" ويتراوح مداها بين 4 كيلومترات و40 كيلومترا، و"فجر3" و"فجر5"، والتي يبلغ مداها بين 43 و75 كيلومترا، وصواريخ رعد ويتراوح مداها بين 60 و70 كيلومترا.

وقدّر تقرير للجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن حزب الله يمتلك مخزونا يبلغ عدة مئات من مقذوفات "فجر 3" و"فجر 5".

ويبلغ مدى صاروخ "فجر 3"، 43 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار يبلغ وزنه 45 كيلوغراما، ويبلغ طول الصاروخ 5.2 متر، وقطر جسمه 240 ملم، ووزن إطلاقه 407 كغم.

فيما يصل مدى صاروخ "فجر 5" إلى 75 كيلومترا، ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار يزن 90 كيلوغراما، ويبلغ طول الصاروخ 6.485 م، وقطر جسمه 333 ملم، ووزن إطلاقه 915 كغم.

وكانت قاذفات "فجر 5"، المتنقلة المستخدمة في عام 2006 تحمل ما يصل إلى أربعة صواريخ لكل منها.

 

روسيا اليوم
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