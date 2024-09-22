بعد ‏مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي.. استهداف شركة متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال ‏مدينة حيفا

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رداً على مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي.. استهداف شركة متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال مدينة حيفا
أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:
في ردٍ أولي على المجزرة الوحشية التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ( مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من صباح هذا اليوم الأحد الواقع فيه 22/9/2024 وما النصر إلا من عند الله.