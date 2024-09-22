اندلاع النيران في السيارات والمباني.. سقوط صاروخ شمال حيفا

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تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تُظهر سقوط صاروخ شمال حيفا واندلاع النيران في السيارات والمباني، بعد أن استهدف حزب الله شمال إسرائيل بصليات صاروخية ثقيلة.



وأفادت التقارير بتفعيل صافرات الإنذار في 55 مستوطنة إسرائيلية تقع على عمق 50 كيلومتراً من الحدود اللبنانية، ما يشير إلى توسع نطاق الاستهداف.



يأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل، حيث استخدمت صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مناطق استراتيجية داخل إسرائيل. وحتى الآن، لم تصدر تقارير رسمية حول حجم الأضرار أو عدد الإصابات.



