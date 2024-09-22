عناوين الصحف ليوم الأحد 22 أيلول 2024

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النهار: "حزب الله" يستهدف قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ

الديار: تصعيد خطر على الحدود مع شمال فلسطين المحتلّة... مئات الغارات وصواريخ الكاتيوشا

نتنياهو يدعو لاجتماع حربي في وزارة الدفاع... والكلام ان الحكومة «الاسرائيليّة» ذاهبة الى الحرب

المقاومة تتجهّز لردّ كبير على التصعيد «الاسرائيلي»... والعدو يُعلن حالة الطوارئ من حيفا حتى الحدود مع لبنان

الأنباء الكويتية: الأسبوع الأشد قساوة على لبنان منذ عام 1948.. وأكثر من 100 بين قتيل وجريح في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

دعوات إلى التروي وتساؤلات: ماذا بعد في بنك الأهداف الإسرائيلية؟

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تنفّذ «غارات واسعة» في جنوب لبنان



الوطن السورية: الكيان يوسع عدوانه ويغلق شواطئ حيفا وعكا ونهاريا ويغير تعليمات الجبهة شمالاً … حزب اللـه يُشعل ثكنات الاحتلال.. وشهداء العدوان على الضاحية يرتفع إلى 38