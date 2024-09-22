living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اشتباكات بين ميليشيات أردوغان المؤيدة والرافضة لفتح «أبو الزندين»

22
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية:أدى إخفاق المجتمعون في بلدة حوار كلس التركية أول أمس، والذي ضم ممثلين عن ميليشيات «الجبهة الشامية» والاستخبارات التركية، في إقناع الأولى بالتخلي عن «صقور الشام» و«صقور الشمال» إلى فتح باب الصراع على مصراعيه بين مكونات ميليشيات «الجيش الوطني» بشقيها الموالي والمعارض لسياسة أنقرة في المنطقة.

 

وفي هذا السياق اندلعت أمس اشتباكات بين ميليشيات إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المؤيدة لافتتاح منفذ «أبو الزندين»، الذي يصل مناطق هيمنتها في مدينة الباب مع مناطق الحكومة السورية بريف حلب الشمالي الشرقي، وتلك الرافضة لوضع المنفذ التجاري والإنساني في الخدمة.

 

ويأتي ذلك على خلفية صدور قرار الأربعاء الماضي مما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة التابعة لأنقرة بحل فصيلين مما يدعى «الجيش الوطني»، الذي شكلته إدارة أردوغان في المناطق التي تحتلها شمال وشرق البلاد، وانضمامهما إلى ميليشيات «الجبهة الشامية» المناوئة لافتتاح المنفذ ولتوجه أنقرة لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.

 

مصادر متطابقة أهلية وأخرى معارضة مقربة من ميليشيات أردوغان، ذكرت أن الطرفين المتصارعين، «الشامية» وفصائل موالية لأنقرة من «الجيش الوطني»، حشدا قواتهما في منطقتي عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، تأهباً لجولة من القتال بعد انضمام ميليشيات «صقور الشام» و«صقور الشمال» إلى «الشامية»، التي احتضنتهما وأعلنت عزمها الدفاع عنهما، إثر إصدار «المؤقتة» قراراً بحلهما وتوزيع مقدراتهما المالية والعسكرية ومسلحيهما على باقي ميليشيات «الجيش الوطني».

 

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن اجتماعاً عقد أول أمس في حوار كلس التركية ضم ممثلين عن «الشامية» والاستخبارات التركية، ولم يفلح في إقناع الأولى بالتخلي عن «صقور الشام» و«صقور الشمال» لتنفيذ قرار «المؤقتة»، ما يعني فتح باب الصراع على مصراعيه بين مكونات ميليشيات «الجيش الوطني» بشقيها الموالي والمعارض لسياسة أنقرة في المنطقة، على الرغم من ورود أنباء بأن أنقرة تفضل حل الخلاف ودياً تجنباً لمزيد من الانقسامات والاصطفافات في صفوف ميليشياتها، بعدما فشلت مراراً في فرض «تشكيل عسكري موحد» يؤلّف بين مكوناتها، وعلى الرغم من ضياع فرصة احتواء «الشامية» حتى أمس.

 

وبيّنت المصادر أن صدى إخفاق اجتماع حوار كلس، غذّى التوترات القائمة في ريف حلب الشمالي، بعد توزيع الشامية مسلحيها مع مسلحي «صقور الشام» و«صقور الشمال» وما يسمى القاطع الشرقي من ميليشيات «حركة أحرار الشام»، على محاور القتال المفترضة، وإرسال «الجيش الوطني» تعزيزات إلى المنطقة، تحت مسمى «القوة المشتركة»، التي تضم ميليشيات «الحمزات» و«العمشات» الموالية لإدارة أردوغان.

 

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات دارت أمس بين «القوة المشتركة» و«صقور الشمال» إثر محاولة الأولى التقدم نحو مناطق تمركز الأخيرة في بلدة شيخورزة بناحية بلبل عند الحدود التركية شمال عفرين، وأكدت وقوع جرحى بين الفريقين قبل انسحاب «القوة المشتركة» إلى مواقعها.

 

في السياق ذاته، أوضحت مصادر محلية في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي لـ«الوطن» أن «الشامية» وحليفتها ميليشيات «أحرار الشرقية»، واجهتا حشود «الجيش الوطني»، ولاسيما من «العمشات» في المنطقة، بحشود مقابلة، على خلفية تأزم الوضع في عفرين وإعزاز، ما ينذر بامتداد الصراع إلى مناطق الاحتلال التركي في تل أبيض ورأس العين شمال غرب الحسكة في المنطقة التي تسمى «نبع السلام» شمال شرق البلاد.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   