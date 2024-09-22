"إسرائيل" تخير لبنان بين التراجع... أو الحرب الشاملة

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

خيّرت" إسرائيل" لبنان بين التراجع عن العمليات العسكرية التي يخوضها «حزب الله» لمساندة غزة من الجنوب أو الحرب الشاملة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها: «لا توجد خطوط حمراء». وقالت إن اغتيال قائد «وحدة الرضوان»، إبراهيم عقيل، كان بمثابة رسالة واضحة للحزب بأن «حرب الاستنزاف انتهت وقواعد اللعبة تغيرت».

وقالت إن «إسرائيل مستعدة لحرب شاملة».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر عسكرية أن إسرائيل تدفع «حزب الله» نحو هدفين: التفاوض والتسوية (للتراجع وفك ارتباطه مع قطاع غزة)، أو الحرب الشاملة. ولوّحت بمواصلة عمليات اغتيالات كبار المسؤولين، ورفعت إسرائيل مستوى التهديد، أمس، عبر صورة بثها الجيش الإسرائيلي تفيد بأن السيد حسن نصر الله على رأس قائمة الاغتيالات.

وبعد أكثر من مائة غارة غير مسبوقة شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع «حزب الله» في جنوب لبنان نهار أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري أن «عشرات» الطائرات الحربية شنت مساء «غارات واسعة» ضد أهداف للحزب «بينها منصات صاروخية»، بعد رصد «استعدادات لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية».

كما فرض الجيش قيوداً على التجمعات من مدينة حيفا الشمالية حتى الحدود مع لبنان، تحسباً لرد من الحزب.