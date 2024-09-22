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النهار: ما هي قاعدة "رامات ديفيد" التي صوّرها "هدهد" الحزب سابقاً وماذا عن صواريخ فادي 1 وفادي 2؟

22
SEPTEMBER
2024
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النهار: أعلن حزب الله استهداف قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرقي حيفا بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدّت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين، بحسب بيان الحزب.

 


ما هي قاعدة رامات دافيد المستهدفة؟

هي واحدة من 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.


لها أهمية استراتيجية لجهة ساحة لبنان وسوريا.


تقع في مثلث بين حيفا و جنين وطبريا.


مساحتها لا تقل عن 10 كيلومترات وهي الأكبر في القطاع الشمالي.


تنطلق منها طائرات محاربة وتجسّسية وهي محاطة بمنظومة دفاع صاروخي وجوية متطورة.

 

ماذا عن الصورايخ المستخدمة؟

صاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ملم ومداه 80 كلم

 

صاروخ "فادي 2" هو من عيار 302 ويصل مداه إلى 105 كلم

 

الصواريخ التي أطلقت تستخدم لأول مرّة منذ 8 أكتوبر

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّه "قبل شهرين بالضبط، في نهاية تموز الماضي، نشر حزب الله شريط فيديو صوره باستخدام طائرة بدون طيّار- الهدهد، كانت تحلّق فوق القاعدة الجوية في رامات دافيد، والتقط في الفيديو صوراً لمسارات الإقلاع والهبوط، كما التقط صوراً للمروحيات التي كانت على الأرض، كما قال إنه تمكن من الكشف عن تفاصيل قائد القاعدة العقيد ( أ )، الليلة القاعدة التي تم تصويرها في ذلك الوقت، كانت هدفاً لصواريخ حزب الله".

النهار
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