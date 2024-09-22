القاعدة التي تم تصويرها ... كانت هدفاً لصواريخ الحزب!

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قال مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي

لنتذكر أنه قبل شهرين بالضبط، في نهاية تموز، نشر حزب الله شريط فيديو صوره باستخدام طائرة بدون طيار كان تحلّق فوق القاعدة الجوية في رامات ديفيد، والتقط حزب الله في الفيديو صوراً لمسارات الإقلاع والهبوط، كما التقط صوراً للمروحيات التي كانت على الأرض، كما قال أنه تمكن من الكشف عن تفاصيل قائد القاعدة العقيد ( أ )،الليلة، القاعدة التي تم تصويرها في ذلك الوقت، كانت هدفاً لصواريخ حزب الله

كما ‏قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "وزير الأمن يوآف غالانت، زار قاعدة رامات ديفيد، الأربعاء الماضي، والتقط صورة هناك، عندما أعلن بدء مرحلة جديدة في الحرب" مع لبنان.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن ‎حزب الله "قد اختار جيداً الهدف الذي ضربه في محاول لإيصال الرسالة".