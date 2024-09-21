السيد: من الخطأ الكبير أن يخرج البعض بخلاصات تحليلية أو إنتقادية...

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كتب النائب جميل السيد عبر "أكس":

يقولون أنّ الحرب من المناظير سهلة، لأنّ الحروب الفعلية هي مسألة فيها كل الخطط والتعقيدات والمفاجآت والنكسات والإنجازات وغيرها… ولذلك، ربما من حقّ المنتقدين اليوم للإغتيالات وعمليات الإرهاب الإلكترونية الأخيرة، أن يشعروا بالمفاجأة والإحباط والخسارة، ولكن من الخطأ الكبير أن يخرج البعض بخلاصات تحليلية أو إنتقادية كونهم يرون الحرب من خارجها فقط ولا يملكون كل معطياتها وتفاصيلها… وأبلغ مثال على مفاجآت الحروب أن إسرائيل نفسها ورغم كل وسائلها العسكرية والمخابراتية والتكنولوجية المتقدمة تعرّضت لأكبر مفاجأة في تاريخها وأوسع عملية إختراق لدفاعاتها في ٧ تشرين الاول وأوشكت على الإنهيار المعنوي والنفسي والميداني لولا أن العالم الغربي كله قد هبَّ لنجدتها ورفْع معنوياتها… لذلك كله، ومع الإعتراف بحجم المفاجأة وجسامة الخسائر، فإنّ من يملكون الصبر والعزيمة والإيمان قادرون على تجاوز أي مفاجأة او خسائر أو إحباط، وقادرون على إستخلاص العِبَر والدروس من النكسات مهما كانت… فالحرب سِجال، يومٌ لكَ ويومٌ عليك، فإن كان يوم الحرب لك فلا تبطَر، وإن كان يومها عليك فلا تيأس…