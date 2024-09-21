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أكثر من 50 غارة معادية في أقل من 40 دقيقة على عدد من القرى

21
SEPTEMBER
2024
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، شن منذ السابعة والنصف من مساء اليوم، عدوانا جويا واسعا، حيث شن سلسلة غارات متتالية مستهدفا بشكل رئيسي التلال والاودية ومجاري الانهر ، لا سيما الوادي بين انصار والزرارية (5 غارات) مجرى النهر الممتد من يحمر الشقيف والزوطرين الشرقية والغربية ، وادي رومين -دير الزهراني، اطراف بلدات اللويزة ، مليخ ، برتي ، كفرملكي ، ومرتفعات بل الريحان ، ومنطقة بصليا في اقليم التفاح ، ومنطقة الجرمق، والمنطقة بين فرون والغندورية ، ومجرى نبع الطاسة في اقليم التفاح .

وسجل في اقل من 40 دقيقة اكثر من 50 غارة معادية على المناطق المذكورة، وترافقت مع تحليق مكثف للطيران التجسسي في اجواء معظم المناطق الجنوبية.

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