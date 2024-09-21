living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الصحة تذكر بضرورة حصول الأطباء الأجانب على إذن مسبق تطبيقًا للقوانين

21
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "ترحب وزارة الصحة العامة بأي مبادرة تضامنية مع لبنان ولا سيما في المجال الطبي من قبل أطباء متخصصين أجانب، إنما يهم الوزارة أن تلفت النظر إلى أن ممارسة الطب في لبنان تحتاج إلى إذن مسبق من نقابة الأطباء ووزارة الصحة تطبيقًا للقوانين المرعية الإجراء وحرصًا على مصلحة المرضى.

ويهم الوزارة التوضيح أنه بالنسبة للأطباء أعضاء الوفود التضامنية الرسمية، يتم التنسيق في شأن أذوناتهم في شكل مسبق.

من جهة ثانية، وإحقاقًا للحق، تعيد وزارة الصحة إبداء تقديرها وشكرها للأطباء اللبنانيين المقيمين الذين بذلوا جهودًا جبارة متواصلة لساعات طويلة، على مدى الأيام السابقة، وأظهروا مستوى عاليًا من الإحترافية والتفاني في خدمة أهلهم ومجتمعهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   