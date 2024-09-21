"المقاومة الإسلامية" أعلنت استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا وثكنة زبدين في مزارع شبعا

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".