بالفيديو: ما حقيقة إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرمز" في بحر عدلون؟

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تزامناً مع شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على الجنوب وصولاً إلى قرى ساحلية في صور وصيدا، سَرَت أنباء عن إسقاط حزب الله لمسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرميز" في البحر، بعد تناقُل مقطع فيديو من ساحل عدلون يُظهر دويّاً في البحر.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنّ "طائرة تابعة لسلاح الجوّ الإسرائيلي ألقت قنبلة في البحر قبالة شواطئ صور بسبب خلل تقني".



وكان مراسل "القناة 13 الإسرائيلية" قد وصف الحادث بـ"غير العادي"، معلناً عن "إسقاط طائرة حربية تابعة قنبلة قتالية في البحر إثر اكتشاف خلل فني في السلاح الجوي"، وذلك قٌبالة سواحل بلدة عدلون.

ولم يُعلّق "حزب الله" حتى الساعة على خبر إسقاط مسيّرة إسرائيلية.