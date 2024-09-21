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غارات عنيفة على قرى في النبطية تسببت باندلاع حرائق في الأحراج

21
SEPTEMBER
2024
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من الثانية إلا خمس دقائق من بعد ظهر اليوم سلسلة غارات عنيفة على اكثر من دفعة، على الوادي بين بلدتي انصار والزرارية ، والوادي بين بلدات الشرقية - النميرية وزفتا، والوادي بين دير الزهراني ورومين، ووادي الكفور، واطراف بلدة جباع في إقليم التفاح.

وألقت الطائرات عددا من الصواريخ من نوع جو - ارض احدث انفجارها دويا قويا وتعالت سحب الدخان الكثيف في معظم بلدات منطقتي النبطية واقليم التفاح .

وتسببت الغارات على وادي النميرية - الشرقية - زفتا او ما يعرف بوعر النميرية باشتعال حرائق في الأحراج، وسارعت فرق الدفاع المدني الى المكان للعمل على اطفاء النيران.

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