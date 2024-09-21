بالفيديو- غارات عنيفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي!

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شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان خلال الدقائق الماضية.

وشن طيران العدو غارة عنيفة على منطقة المحمودية - الريحان في جنوب لبنان، كما واستهدف لبايا في البقاع الغربي.

ونفّذ العدو غارة بالقرب من بلدة دير الزهراني.



وشنّ غارات عنيفة استهدفت اطراف بلدة طيرحرفا (منطقة عين الزرقا)، كما استهدفت غارات تول والدوير وحرج كونين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الجيش يهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله جنوب لبنان."

وافادت "الجزيرة" أنّ "أكثر من 15 غارة إسرائيلية نُفّذت على جنوب لبنان خلال ربع ساعة."